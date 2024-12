Com que és l'últim dilluns del 2024, la Montse Valls ha decidit fer una edició especial de 'Paraula de cançó' dedicada al final de l'any. Per això, ens ha portat cançons que tenen veure amb aquest moment que vivim cada 31 de desembre i 1 de gener: la transició entre un any i l'altre. Han sonat la Taylor Swift, Celine Dion, ABBA, Amaral, Beth Rodergas i Mecano.