LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

La Nit dels Museus espera recuperar la normalitat i les xifres pre-pandèmia

Aquest dissabte torna la Nit dels Museus a Barcelona després que la última estigues marcada per les restriccions de coronavirus. Tot i que això suposa una tornada a la normalitat, els controls d’aforament segueixen sent obligatoris i per tant, molts museus opten per la reserva d’entrades prèviament. En parlem amb Quim Vicente, coordinador de Museus de l'Institut de Cultura.