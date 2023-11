Organitzar la nevera és tot un món. Hi ha qui s'ho prèn molt seriosament, hi ha qui ho fa de manera automàtica... i també hi ha qui col·loca els aliments tal i com entren. Hi ha tantes neveres com persones al món i cadascú té la seva manera d'organitzar-la. Al 'Dil·lema dels divendres' ho hem posat sobre la taula i, com no, hem escoltat les opinions dels oients.