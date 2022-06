Nadia Ghulam explica a les pàgines 'Somiant pau. Una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans' (Rosa dels Vents) com va viure el retorn del talibans al poder l'agost del 2021, després de la sortida de les tropes nord-americanes. L'escriptora i activista afganesa vol que el llibre sigui una llavor per la pau i serveixi per no oblidar la realitat de submissió que viu la població afganesa, especialment les dones amb el retorn dels talibans.