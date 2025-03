Hi ha qui fa migdiada de pijama i urinal i hi ha qui només fa un cop de cap de 10 minutets. Hi ha moltes maneres de dormir! Aproximadament el 40% de la població no fa la migdiada. No obstant això, hi ha evidències científiques dels efectes positius directes de la migdiada en adults sans en la salut física i les capacitats cognitives com ara la memòria, l’aprenentatge, la concentració, el rendiment, l’estat d’ànim, entre d’altres. Hem consultat la ciutadania sobre aquest tema.