Moreno ha detallat com funciona com pla, els punts que contempla i la tranquil·litat que genera pels veïns saber que hi ha un protocol d'actuació acurat i actualitzat davant fenòmens meteorològics cada cop més freqüents i adversos. La regidora del consistori mataroní ressalta que no entén com encara hi ha municipis que no tenen aquest pla ni actiu ni actualitzat.