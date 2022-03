Macip: “Ja estem començant a veure l'inici d'una nova onada”

Des d'aquest dilluns que tots aquells positius sense simptomes de Covid, o amb simptomes lleus, i que no siguin població de risc, no hauran de fer cap mena de quarantena. Una mesura que ha s’ha aprovat per la Comissió de Salut Pública, formada pel Govern Espanyol i les comunitats autònomes, i que no ha estat lliure de polèmica.

Segons Salvador Macip, tot i que “estem actuant com si s'hagués gripalitzat la Covid, però encara no estem en aquest punt”. És per això, que encara és precipitat treure totes les restriccions.