Tot i que Santana va donar a conèixer la cançó, la banda britànica de rock va ser qui va compondre aquest màgic tema: "Black Magic Woman".

L'original data del 1968, i només fos anys més tard, la versió de Santana la va fer arribar a dalt de tot de les llistes. En Lluís Soler ens descobreix que no només existeixen aquestes dues versions i que Santana també va fer-ne altres versions, com per exemple amb Alicia Keys.