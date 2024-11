LIDERATGES, l’economia en clau d’igualtat

Lideratges

Aquesta setmana el Lideratges s’ha traslladat a Brusel.les per escoltar i conèi-xer als comissaris designats presentats per Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comissió Europea que han estat examinats per les comissions del Parlament Europeu. La candidata espanyola Teresa Ribera, és la designada al càrrec de Vicepresi-denta executiva per a la Transició Neta, Justa i Competitiva.