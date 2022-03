LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

L'escola FEDAC de Guissona es prepara per acollir els primers estudiants ucraïnesos

A Catalunya, abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna, hi vivien fins a 23.000 ucraïnesos. Ara, es calcula que n'han arribat fins a 6.000. Tot i això, encara en queden molts per arribar, i hi ha escoles que es preparen per acollir, com és el cas de la FEDAC. En parlem amb el seu director, Daniel Fuertes, i amb diversos alumnes ucraïnesos que ja fa anys que hi conviuen.