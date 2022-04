Les Urgències Hospitalàries, un servei fonamental per a qualsevol Hospital avui dia.

Estan integrats per metges de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, personal d'infermeria, auxiliars i zeladors especialment formats per al tractament de les patologies urgents. Les ràtios de resposta i de primera atenció han de reflectir una organització impecable, un tracte excel·lent amb uns resultats òptims per resoldre les diferents incidències. Carles Aguilar parla amb el Dr. Noel Bordón, Cap del Servei d'Urgències de l'Hospital HM Nou Delfos Barcelona, Coordinador Mèdic d'HM Internacional i Director Territorial de la Fundació HM.