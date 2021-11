La Laura ens explica algunes dels llibres que ens parlen de les pors dels més petits. Una por que no hem de fer desapareixer, si no ajudar a que hi puguin conviure. Entre algunes de les propostes ens porta: 'Jo mataré monstres per tu' de Santi Balmes o 'Martín Gris' de Zuriñe Aguirre.