Les discoteques de Barcelona, tranquil·les per les inspeccions de l'Ajuntament

El districte de Ciutat Vella va fer, fa uns dies, una inspecció als 22 locals que hi ha a la zona, que es va tancar amb 12 informes d'incompliments de caràcter lleu. L'Ajuntament concedeix els locals un mes per solucionar aquests incompliments, en la seva majoria referents als elements contra incendis o enllumenat. Unes inspeccions que arriben a les portes de les festes de Halloween i Nadal. Per saber com han afrontat els locals aquesta inspecció hem parlat amb el director de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, Fernando Martinez.