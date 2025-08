Les claus per entendre la tecnologia que ens envolta: 2

Molts de nosaltres pensem que pensem que grans titulars com “Apareix una nova IA amb millor rendiment i un cost 5 vegades menor que ChatGPT”, o que “Microsoft inverteix 320.000 milions de dòlars en IA aquest any”, estan molt allunyats de la nostra realitat, però això no és així. En aquest espai ens dedicarem a desgranar notícies amb un llenguatge planer per entendre que els moviments tecnològics de grans companyies o magnats de renom tenen un impacte directe en la vida quotidiana d’una persona com tu i com jo.