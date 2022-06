Lara Castro indica que l'educació sexual continua sent una assignatura pendent per a les escoels i també per a les famílies. La psicòloga de Placer ConSentido i membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya assenyala que el sexe s'ha de tractar amb normalitat i amb un llenguatge adequat a l'edat de l'infant.