L'aigua serà un 30% més cara a partir del gener de 2024. Així ho ha confirmat recentment l'empresa pública d'abastiment d'aigua de l'àrea de Barcelona i àrea metropolitana ATL (Abastiment Termes-Llobregat), argumentant que l'encariment ve per la sequera i pel preu de l'energia que abasteix les dessalinitzadores. Sobre el per què d'aquest encariment i com afectarà a la nostra butxaca n'hem parlat amb la professora d'Economia de la Universitat de Barcelona Montserrat Termes.