David Bueno defineix l'adolescència com una “etapa de renovació” que es base en tres zones del cervell: amígdala, l’escorça prefrontal i l’estriat.

El període de l'adolescència no té una data d'inici i de final, però “no deixem de ser adolescents fins que no ens tracten com a adults”. Com hem de tractar-los? Amb respecte, confiança i oferint-los exemples a seguir.