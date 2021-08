El neuromàrqueting busca comprendre les raons darrere de la presa de decisions de compra d'un consumidor, i els seus resultats als estímuls per les accions de màrqueting. Aquest concepte combina màrqueting, psicologia i neurociència.

José Ruiz ens ha explicat avui al programa com va començar el seu interès pel neuromàrqueting, quants tipus hi ha, quina és la millor estratègia respecte el preu i com despertar el desig de compra, entre d'altres temes.