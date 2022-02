LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Jordi Merino (BCN Centre): “A l’Ajuntament l’interessa més representar la bandera del màrqueting que buscar solucions reals”.

Barris com el Gòtic, La Barceloneta o Ciutat Vella han estat dels més afectats per la pandèmia, degut a la davallada del turisme i les restriccions de mobilitat, entre moltes d’altres coses. Els comerços d’aquest barris necessiten ajudes i des de l’Ajuntament asseguren que els hi estan oferint, però com valoren els comerciants les mesures que duu a terme el consorci barceloní?