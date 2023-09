LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Impacte de la Ley de la Vivienda sobre els propietaris particulars

La ley de la vivienda ha introduït grans canvis en la legislació amb l’objectiu de millorar-la, però la reali-tat ha estat ben diferent. Un dels problemes que s’han detectat és la nova definició que s’ha fet de la figura de gran tenidor, abaixant el nombre de propietats de 10 a 5. També hi ha problemes jurídics com per exemple la manca de concreció en els indicadors que s’han de complir per fixar els preus dels con-tractes de renda antiga que es desocupen o la definició per declarar una zona com a mercat d’habitatge tens.