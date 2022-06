M. Carmen Vidal considera que les mesures legislatives per donar una segona oportunitat als aliments, però més important -assegura- és canviar la mentalitat de la societat i conscienciar la població sobre el malbaratament. “Hem de donar valor als aliments”, assegura en una entrevista a La Brúixola. La directora del Campus d'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona ens dóna consells que podem posar en pràctica per no haver de llançar aliments a les escombraries.