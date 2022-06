El gran repte de l'ELA és saber per què moren les neurones motores

L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per provocar una paràlisi muscular progressiva fis perdre completament la mobilitat. Segons dades de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, actualment hi ha 450 persones diagnosticades d'esclerosi lateral amiotròfica a Catalunya. Investigadors i entitats reclamen més inversió en la recerca per trobar la cura d'una malaltia que, avui per avui, no en té. En parlem de tot plegat amb el doctor Ricardo Rojas, responsable de la unitat de patologia neuromuscular de l'hospital Sant Pau.