Es fa una crida a la participació per poder assolir el rècord d’aliments. El Banc dels Aliments demana la col·laboració de la ciutadania a per fer front a la major demanda que ha tingut l’organització en els seus 14 anys d’història. L’actual context d’inflació i de crisi econòmica han deixat moltes famílies en una situació molt complicada. L’entitat espera recollir aliments per valor de set milions d’euros. N’hem parlat amb el president del Banc dels Aliments Lluís Fatjó.