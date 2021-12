LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

“La gent gran també pateix problemes mentals i, a més, encara els costa més accedir als serveis psicològics”

El ple del Parlament celebra un ple monogràfic sobre salut mental a petició del president de la Generalitat, Pere Aragonès... un ple que s’allargarà fins divendres i que arriba en un moment en que la situació epidemiològica torna a complicar-se Durant aquests anys de pandèmia la salut física ha estat el centre de tot i de vegades s’ha deixat de banda la salut mental en un moment en que les consultes per patologies mentals, per exemple entre els més joves, s’ha incrementat un 75% a Sant Joan de Déu respecte a les xifres del 2019... També la gent gran s'ha vist afectada per aquest empitjorament de la salut mental. En parlem amb Elvira Abad, membre del grup de treball de psicologia de l’envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.