La capital catalana era l’escenari preferit per ubicar-hi l’Hermitage des del 2012, quan se’n va començar a parlar. El Govern d’Ada Colau no ho va veure mai clar. Ara fa uns mesos l’Ajuntament va tancar del tot la porta, després que el Port de Barcelona va pressionar per desencallar el projecte. Ara, però, Màlaga podria ser el lloc triat per instal·lar-hi la sucursal del museu. Per parlar de tot això avui hem tingut amb nosaltres al president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené.