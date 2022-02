I és que a Europa es considera una malaltia minoritaria quan afecta a menys d’una persona de cada dos mil habitants. I tot i que afectin a poca gent no vol dir que no estiguin molt esteses. I és que s’estima que dins de la Unió Europea hi ha entre un 5 i un 7% de la població que en pateix alguna. Uns 30 milions de persones afectades a tot Europa i fins a 350.000 en tot Catalunya.