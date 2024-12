Fabiola Martínez ha confessat que va patir abusos quan era molt petita. Així ho expliquen les portades de Pronto, Lecturas, Semana i Diez Minutos. Amb tot, com a protagonistes de la setmana també hi ha Iker Casillas i María José Suárez, que han estat fotografiats junts en actitud afectuosa. Així ho destapa la portada de Semana. Per part seva, ¡Hola! ens ofereix el reportatge fotogràfic de Eugenia de Borbón al Baile de Debutantes de París.