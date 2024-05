EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Un estudi pioner ha permès relacionar, per primer cop, com afecta l’esport d’alta intensitat a l’expressió genètica.

Un estudi pioner realitzat per investigadors de l'Institut de Recerca Sant Pau i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb el Barça Innovation Hub -l'àrea de recerca i innovació del FC Barcelona-, ha permès relacionar, per primer cop, com afecta l’esport d’alta intensitat a l’expressió genètica. Concretament, s'han detectat alteracions al sistema immune, el metabolisme dels aminoàcids, la generació d'energia i els nivells d'estrès oxidatiu de l'organisme just després de practicar exercici d'alta intensitat. L'estudi, que publica la prestigiosa revista científica PlosOne Journals, ha identificat diferents perfils de recuperació de l'esforç físic realitzat durant l'exercici d'alta intensitat que permet, de manera personalitzada, establir una nova forma innovadora de distingir, en un mateix equip, esportistes en funció de si són recuperadors ràpids o lents en funció de l’expressió dels seus gens. Carles Aguilar entrevista al Dr. José Manuel Soria, Cap del Grup de Genòmica de les Malalties Complexes a l’Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona.