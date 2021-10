LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Els viatges amb motxilla: Una actitud més que una idea passatgera

Després d’uns mesos molt complicats per a tots, on les restriccions han estat a l’ordre del dia, els viatges nacionals s’han convertir en una opció molt més atractiva del que podien ser abans de la pandèmia… I els viatges amb motxilla ja no són només per a joves sense pressupost… Es tracta d’una forma diferent de viatjar…