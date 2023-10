Tenir caràcter, apujar el to de veu o parlar enfadats és una bona manera de comunicar? Escoltem exemples de casos en què periodistes i/o entrevistats han optat per un to imponent i Alberto Gómez i Agustí Rodríguez debaten sobre si és o no una bona opció. Tot i que en algunes qüestions els experts difereixen, coincideixen que la preparació sempre dóna bons resultats.