Estem en un context d'elevada inflació, però els pastissers no volen que el preu de les coques s'elevi. Per això s'han ajustat per mantenir-lo similar al de l'any passat. Amb tot, esperen que la venda de coques arribi al nivell del 2019. Serà el primer Sant Joan sense restriccions i això es farà notar a les celebracions. La coca de fruita i la de llardons continuen sent les estrelles d'aquesta revetlla, tot i que les innovacions entren amb força entre els compradors catalans.