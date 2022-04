LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Els càmpings, una alternativa més aprop de la natura

El sector del càmping veu aquest any com l'any de la recuperació, tot i que al llarg de la pandèmia molts catalans han vist com una bona alternativa als grans viatges els càmpings de casa nostra. En parlem amb Josep Ramon Guiu Estopà, conseller delegat del Càmping Serra de Prades.