EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El diagnòstic i maneig terapèutic de la gota ha millorat, però cal continuar avançant

La gota és una de les malalties reumàtiques més freqüents, ja que s'estima que hi ha més de 800.000 afectats al nostre país; no obstant això, no se li dóna la importància que hauria de ser malgrat tot una patologia inflamatòria sistèmica que s'associa amb comorbiditats greus, sobretot a nivell cardiovascular i renal.