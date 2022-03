Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon hem parlat amb la doctora Susana Jiménez, portaveu de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Ens ha explicat que la prevenció és clau, com en qualsevol càncer. Per això, una dieta equilibrada i mantenir una activitat física regular és clau per evitar desenvolupar aquesta malaltia.