Còmic, sèries i música

Avui, ha engegat el Còmic Barcelona amb protagonistes com Francisco Ibáñez, Trini Tinturé i Mad Max, entre altres. Parlem de totes les novetats del saló de Fira Barcelona Montjuïc amb la directora general de FICOMIC, MeritxellPuig.

A continuació, Jaume Mas ens proposa quatre sèries que tenen l'economia com a fil conductor: El dinero en pocaspalabras, Dirty Money, Industry i Silicon Valley.

Acabem amb música de la mà de la Marta Lozano amb Siko, Mahmood, Vicco, Dua Lipa i Sia com a protagonistes.