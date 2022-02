Francesc Núñez diu que no es pot generalitzar però que “com a societat no hi ha signes de millores”. El sociòleg també destaca que “volem recuperat la normalitat de sempre i no allò que es va dir nova normalitat”.

El professor de la UOC ressalta com a element positiu que els mesos més durs de la pandèmia -en ple confinament- la ciutadania va saber adaptar-se a les circumstàncies i va demostrar la seva solidaritat.