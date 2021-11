Aquesta setmana volíem parlar la famosa i suposada gran apagada elèctrica que podem patir en el futur.

Cal comprar previsions per si arriba? Què cal comprar? Què és el que per vosaltres seria indispensable de tenir per si les mosques. On s'ha de guardar, ara que els pisos són cada cop més petits?

En parlem tot fent humor avui al nits de ràdio amb David Cervelló