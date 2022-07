LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

Com és una persona narcisista?

Aquesta és la pregunta que respon la psicòloga Júlia Pascual en el seu llibre 'Los narcisistas y tú', un anàlisi sobre els trests característics del narcisisme i com tractar-los per no caure en les seves trampes i manipulacions.