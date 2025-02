Tanquem el programa amb cultura, com cada divendres a 'La Brúixola'. El Juan Torres ens parla de les pel·lícules de David Fincher. Concretament, ens recomana 'The Game', 'Los hombres que no amaban a las mujeres' i 'Desaparecida'. I la Marta Lozano ens proposa tres actuacions musicals per als propers dies i ens porta tota l’actualitat del sector passant pels últims concerts Katy Perry o la mort del guitarrista Karl Cochran.