Catalunya està perdent llevadores per atendre els parts

És el darrer exemple de com la manca d’infermeres especialitzades en la salut sexual i reproductiva de les dones està complicant la situació del sistema sanitari. Espanya té una ràtio de 12,4 llevadores per cada 1.000 naixements, mentre que la mitjana de l’OCDE és de 26. Per això, la Federació d'Associacions de Matrones d'Espanya calcula que calen més d’un miler de llevadores per assolir les taxes dels països desenvolupats. A Catalunya, n’exerceixen 1.480 i fins al 2026 se’n jubilaran 711, gairebé la meitat. N’hem parlat amb el sindicat d’infermeria Satse.