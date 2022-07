La Brúixola d’Estiu 28/07/2022

LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Sofía Ellar és una de les cantautores més reconegudes de casa nostra. Durant l’entrevista ens ha parlat sobre la passió amb la que ha creat “Libre”, el seu tercer àlbum. També ens ha obert les portes a la seva vida trepidant: va néixer a Londres, es va criar a Santander i va créixer a Madrid. A tot arreu s’ha donat a conèixer com una artista en majúscules que també té formació com a empresària. Com a curiositat, va fer el seu Treball Final de Grau sobre la seva pròpia marca personal en el món musical.