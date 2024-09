La Brúixola de la cultura

El Juan Torres ens proposa avui quatre pel·lícules que giren al voltant dels viatges en el temps: 'Midnight in Paris', 'Cuestión de tiempo', 'Loscontracrímenes' i 'Primer'. En Música, la Marta Lozano ens porta tota l'oferta de concerts d'Europa FM per les Festes de la Mercè i ens explica totes les notícies del sector que tenen com a protagonistes els premis Latin Grammy, Miley Cyrus i Coldplay.