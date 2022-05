LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Barcelona comerç celebra el nou horari comercial i assegura que fan falta inspeccions per complir la normativa

Aquest diumenge ha estat el primer en que els comerços poden obrir. Un canvi que des del sector es celebra tot i la polèmica per si els treballadors es veuen perjudicats per la mesura si no es compleix la normativa