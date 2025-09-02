Aquest dimarts hem conegut el balanç de criminalitat que cada trimestre del Ministeri de l’Interior ofereix amb dades de totes les policies de l’Estat. A Catalunya, la dada més significativa és que en aquest primer semestre d’any, les violacions amb penetració han pujat un 22% respecte al mateix període del 2024. Això es tradueix en un total de 904 casos. La sòcia fundadora d'Almena Cooperativa Feminista, Júlia Vega, explica a 'La Brúixola' que les polítiques d'abordatge de violències masclistes fan la seva feina, tot i que encara hi ha deures pendents, sobretot en l'àmbit educatiu.
Augmenta un 22% el nombre de violacions a Catalunya
Júlia Vega, sòcia fundadora d'Almena Cooperativa Feminista, atén 'La Brúixola' per valorar l'augment de les xifres de violacions a Catalunya, segons les dades que ha publicat el Ministeri de l'Interior.