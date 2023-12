Hi ha gent que li encanta reunir 30 o 40 persones a casa seva, fins i tot cuinar per totes aquestes persones. Sigui cuinant o fent-ho en un restaurant, hi ha gent a la que li agrada reunir-se fins i tot amb la família que no veu la resta de l'any. D'altres prefereixen fer-ho amb la seva família més propera o el grup d'amics més proper. Ho hem debatut i també, evidentment, hem escoltat les opinions dels oients.