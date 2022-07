A ‘La Ciutat’ hem parlat amb Enrique Alcántara, president d’Apartur, que diu que cal batallar intensament contra els apartaments turístics il·legals. L’associació aplaudeix la campanya engegada per l’Ajuntament de Barcelona per combatre l’oferta il·legal d’habitatges d’ús turístic a la ciutat. Per la patronal cal seguir lluitant contra l’oferta submergida, sobretot després que la crisi de la Covid hagi deixat el sector molt tocat.