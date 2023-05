Anna Grau considera que Barcelona té un problema primordial en matèria d’habitatge. I és que creu que la capital catalana té una alcaldessa activista i pro-okupa. Ciutadans creu que cal un pla de xoc a la ciutat per al lloguer i que cal combatre el fenomen de l’okupació. Aposten per incorporar 1.500 nous agents de la Guàrdia Urbana armats amb pistola tàsser per garantir la seguretat als carrers i places.