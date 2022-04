Després de 4 anys d’absència, l'esdeveniment té lloc al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L’Hospitalet de Llobregat. Hi ha prop de 3.000 expositors nacionals i internacionals. S'hi presenten novetats de tots els sectors, amb una mirada especial a la sostenibilitat. De fet, un dels xefs amb estrella Michelin que hi participen, Raül Balam, presenta el menú 'Disset', que pensa en els objectius de l'Agenda 2030. Ens ho ha explicat a 'La Ciutat'.