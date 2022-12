LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

“Abans de baixar preus, s'hauria de fer una tarifa per quilómetres”

Els descomptes en els títols de transports per part de l'Autoritat del Transport Metropolità es mantindran. Tot i això, des de Promoció del Transport Públic no veuen la mesura com una prioritat. En parlem amb Gina Montesinos, la seva portaveu.