Això ha deixat a l’estacada l’únic servei d’aquestes característiques de tot Catalunya. L’entitat, que també va ser guanyadora del Ciutat Solidaria del 2021, ara es troba en una situació extrema que obligarà també a fer un ERTO a les seves treballadores.

Des de la Generalitat, asseguren que tot i que la subvenció ja no se’ls pot concedir, treballen perquè serveis essencials com és el cas d’AADAS no depenguin de les subvencions.